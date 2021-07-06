Ексвіцеканцлера Австрії судитимуть за ймовірний хабар на 10 тисяч євро
6 липня 2021 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:DPA
У Відні відбудеться суд щодо ймовірного хабарництва Ганса-Крістіана Штрахе. Слідчі підозрюють, що він взяв 10 тисяч євро від керівника лікарні у Відні.
Слідчі вважають, що за ці гроші ексвіцеканцлер Австрії мав підтримати зміни до законодавства. Відомо, що політик та керівник лікарні – друзі.
Читайте також "Вовча команда": у Печерському суді виносять незаконні рішення на користь глави ОАСКу
У Австрії судитимуть ексвіцеканцлера Австрії
Справа стосується пожертвування на суму 10 тисяч євро для правої Партії свободи від керівника лікарні у Відні. У той час Штрахе був головою партії.
Керівника клініки та друга Штрахе також звинувачують в хабарництві в обмін за підтримку змін до законодавства. Вони відкидають звинувачення.
Відомо, що суд розпочнеться у вівторок та триватиме 4 дні.
Що відомо про Ганса-Крістіана Штрахе
- З грудня 2017 року по травень 2019 року Штрахе працював віцеканцлером Австрії в коаліції з консерваторами.
- Коаліція розпалася через так звану справу Ібіци з опублікованими відео зі Штрахе.
- Він нібито зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна.
- Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.
Що таке "Ібіца-скандал"
- Це гучний скандал Штрахе з російськими грошима.
- У травні 2019 року журналісти отримали відеозапис, на якому Штрахе пропонував племінниці російського олігарха вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.
- Їхня зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці.
- Там нібито 6 годин разом із алкогольними напоями Штрахе та росіянка обговорювали різні варіанти співпраці.
- Зокрема, він запропонував нелегальну схему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.
- Більше про скандал читайте за посиланням.