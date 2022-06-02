Ексзаступник міністра Гримчак проведе 10 років за ґратами: вирок набув чинності

Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.

Його визнали винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря. Про це повідомили пресслужби Служби безпеки України (СБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Раніше ВАКС засудив ексзаступника міністра Гримчака на 10 років

Так, сьогодні, 2 червня 2022 року, вирок ексзаступнику набрав законної сили. Його скерували для виконання.

Гримчака спіймали "на гарячому"

Зазначається, що Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури, щоб ті ухвалювали замовні рішення щодо будівництва. Тоді Гримчак пообіцяв за гроші розв'язати два питання представнику приватної компанії.

Тож ще у серпні 2019 року співробітники СБУ спіймали його на хабарі. Саме тоді Гримачак отримував частини грошей – 480 тисяч доларів.

Загалом Гримчак та Овдієнко, за даними слідства, вимагали 1,1 мільйона доларів хабаря від підприємця.

Відтак ексзаступника засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Справу проти Ігоря Овдієнка закрили через його смерть у березні 2021 року.​

Конфіскація хабаря розміром у 480 тисяч доларів: дивіться відео

Що відомо про справу Гримчака

Юрій Гримчак – народний депутат України 6-го скликання. Від створення Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб був радником, а згодом і заступником міністра.

Після того, як СБУ затримала ексзаступника та Ігоря Овдієнка, правоохоронці спершу інкримінували їм шахрайство в особливо великих розмірах.

Проте пізніше Генпрокуратура змінила підозру Гримчаку на "зловживання впливом".

На початку квітня 2020 року НАБУ завершило розслідування у справі Гримчака і направило матеріали до суду.

Суд визнав Гримчака винуватим у вчиненні низки злочинів за різними статтями. Зокрема й про підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам.

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