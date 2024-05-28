Ексзаступнику Єрмака Смирнову обрали запобіжний захід
Джерело:САП
Колишньому заступнику глави Офісу Президента Андрію Смирнову 28 травня суд обрав запобіжний захід. До експосадовця застосували запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави.
Смирнова підозрювали у незаконному збагаченні. Слідство з'ясувало, що експосадовець набув майно вартістю 15,7 мільйона гривень, не маючи відповідних доходів та заощаджень.
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Андрію Смирнову суд обрав запобіжний захід
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 мільйона гривень застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України.
Окрім цього на Смирнова було покладено такі процесуальні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в'їзд в Україну.
Застава має бути внесена не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу,
– зазначили у САП.
У прокуратурі також наголосили, що строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного триватиме до 28 липня 2024 року.
Ексзаступника Єрмака підозрюють у незаконному збагаченні
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України 22 травня повідомили, що Смирнов протягом 2020 – 2022 років набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень. Хоча при цьому експосадовець мав офіційні доходи у розмірі 1,3 мільйона гривень.
- Зокрема, мовиться про незаконно здобуті: 2 автівки, 2 мотоцикли, 3 паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
- Варто зазначити, що Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу Президента України у період з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року. Також він був членом Національної ради з питань антикорупційної політики.