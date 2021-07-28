Еквадор позбавив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа громадянства

Еквадор позбавив громадянства засновника міжнародної організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Відповідне рішення суд ухвалив 26 липня.

Австралієць отримав еквадорське громадянство ще у 2018 році. Цьому всіляко сприяв уряд експрезидента Леніна Морено.

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Ассанжа позбавили еквадорського громадянства

Позов з вимогою позбавити Ассанжа громадянства подав міністр закордонних справ Еквадору. У рішення суду вказано, що процес натуралізації було проведено з багатьма порушеннями.

Зокрема еквадорська влада повідомила, що в офіційному листі засновника WikiLeaks у 2018 році були виявлені:

численні невідповідності;

підроблені підписи;

можливі зміни документів;

несплачені збори.

Що таке натуралізація Процес надання іноземцю громадянства країни уповноваженими органами. Процес може відбуватися за спеціальним законом, або за заявою, яку подала особа.

Слухання у справі тривало 20 хвилин без участі самого Ассанжа. Його адвокат заявив, судове рішення було ухвалено без дотримання необхідної правової процедури. До того ж на момент засідання австралієць перебував у в'язниці, тому не міг бути присутній під час розгляду справи.

За словами правозахисника, сторона захисту збирається подавати скаргу. І вже готує апеляцію з проханням пояснити причину такого рішення.

Водночас у МЗС Еквадору наголосили: суд діяв прозоро і правильно, з дотриманням всіх необхідних процедур.

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