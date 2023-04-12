В Еквадорі перед Великоднем у храмі "заплакала" статуя Діви Марії

В Еквадорі під час служби перед Великоднем "заплакала" статуя Діви Марії. Місцеві віряни здивувались та злякались побаченого.

ЗМІ повідомляють, що це сталося 7 квітня. Віряни почали знімати це на відео, а потім впали навколішки та благали Богородицю пробачити їхні гріхи.

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Що відомо про статую з Еквадору

Стверджується, що статуя "заплакала" в парафіяльній церкві Богородиці Надії в кантоні Ла Лібертад. Приголомшені віряни одразу дістали свої телефони, щоб зафільмувати цей момент. Натомість інші впали на коліна й почали благати про прощення їхніх гріхів.

Очевидці стверджують, що статуя "плакала" близько трьох хвилин. Після того, як новина про "диво" облетіла найближчі населені пункти, багато людей прибули до церкви.

Парафіяни підійшли до мене і сказали, що Богородиця плаче. Я підійшов і спочатку подумав, що це штучні сльози на образі, але потім побачив, що три сльози витекли з її лівого ока,

– стверджує координатор парафії Відер Вівас.

Наразі джерело сліз встановлюють

Після побаченого єпархія одразу почала встановлювати, чи не мали ці сльози штучного походження. До прикладу, як статуя Діви Марії в Італії, яка нібито плакала "кривавими слізьми".

Що відомо про "криваві сльози" італійської Діви Марії