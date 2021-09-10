На екваторі – сніг та град: у Камеруні шоковані примхами погоди

У Камеруні, що практично розташований на екваторі, випав сніг та град. Африканці, яким такі опади в новинку, радіють, а от влада підраховує збитки.

Засніжило у західній частині Камеруну. Найбільше негода зачепила комуну Бана.

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Град пошкодив плантації та дахи будинків

Місцеві ЗМІ повідомляють про значні збитки, яких наробила негода. Так град та сніг пошкодили сільськогосподарські плантації та дахи у будинках місцевих жителів. Рух транспорту довелось тимчасово призупинити.

Влада назвала погоду "прокляттям"

І поки камерунці на фото та відео у соцмережах не можуть натішитись і накидатись снігом, влада назвала таку погоду "прокляттям", яке може зруйнувати сільське господарство.

Мер Бани Жан-Батіст Санга зауважив, що таке незвичне для Африки явище пов'язане зі зміною клімату

Дивіться фото снігопаду на екваторі / Фото з соцмереж:

Дивіться відео зі снігом у Камеруні:

Дивіться на карті, де розташований Камерун: