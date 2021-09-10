На екваторі – сніг та град: у Камеруні шоковані примхами погоди
Джерело:CRTV
У Камеруні, що практично розташований на екваторі, випав сніг та град. Африканці, яким такі опади в новинку, радіють, а от влада підраховує збитки.
Засніжило у західній частині Камеруну. Найбільше негода зачепила комуну Бана.
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Град пошкодив плантації та дахи будинків
Місцеві ЗМІ повідомляють про значні збитки, яких наробила негода. Так град та сніг пошкодили сільськогосподарські плантації та дахи у будинках місцевих жителів. Рух транспорту довелось тимчасово призупинити.
Влада назвала погоду "прокляттям"
І поки камерунці на фото та відео у соцмережах не можуть натішитись і накидатись снігом, влада назвала таку погоду "прокляттям", яке може зруйнувати сільське господарство.
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Дивіться фото снігопаду на екваторі / Фото з соцмереж:
Дивіться відео зі снігом у Камеруні:
Дивіться на карті, де розташований Камерун:Цікаво! Раніше схожі примхи негоди трапились наприкінці липня 2021 року. Тоді сніг випав у Росії – на Чукотці та в Магаданській області, тут навіть були заморозки. А в Бразилії засипало снігом щонайменше 13 міст штату Ріу-Гранді-ду-Сул.