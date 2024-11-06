Камала Гарріс лідирує на виборах у США: про що свідчать дані екзитполів

24 Канал продовжує інформувати своїх читачів про перебіг виборів у США. Ми зібрали дані екзитполів про те, хто перемагає на виборах президента США у 2024 році.

Перші результати екзитполів на виборах президента США виклали Edison Research. Наразі на загальнодержавному рівні лідирує Камала Гарріс, пише Reuters.

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Які результати екзитполів на виборах у США

Перші результати екзитполів щодо виборів у США за данними Edison Research:

Дональд Трамп – 44%, Камала Гарріс – 48%.

Екзитполи від CNN: Дональд Трамп – 42%, Камала Гарріс – 46%.

Як проходять вибори у Сполучених Штатах: дивіться інтерактивну карту

Попередньо, Трамп перемагає у Неваді (47% проти 43%) та Пенсильванії (47% проти 46%), а Гарріс – у Північній Кароліні (48% проти 43%), Мічигані (48% проти 45%), Вісконсині (47% проти 44%) та Джорджії (49% проти 46%). В Арізоні обидва кандидати набрали порівну – по 46%.

Edison Research також вказують, що 73% виборців по всій країні сказали, що вважають, що демократія в США знаходиться під загрозою. 31% з тих, хто проголосував сказав, що економіка має найбільше значення для прийняття рішення на виборах. Ще 11% назвали імміграцію, 14% аборти, 35% стан демократії, 4% зовнішню політику.

51% виборців по всій країні сказали, що більше довіряють Трампу в питанні економіки. 47% сказали, що більше довіряють Гарріс.

Варто зауважити, що новим президентом Сполучених Штатів стає не той, хто набере більше голосів в загальнонаціональних опитуваннях, а той хто збере більше голосів колегії виборників. Вирішальними стануть результати голосування у так званих "хитких штатах", або "штатах-гойдалках". Це такі штати, як Пенсильванія; Джорджія; Північна Кароліна; Мічиган; Аризона; Вісконсин; Невада.

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Відомо, що у Пенсильванії та Мічигані результати виборів можуть підрахувати швидше, ніж 2020 року.