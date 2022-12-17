Удар по енергосистемі був потужним: завдяки чому атака 16 грудня не мала руйнівних наслідків

Росіяни завдали чергового масованого удару по енергосистемі України 16 грудня. Однак руйнівних наслідків не було.

Таку думку 24 каналу озвучив колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков. Раніше повідомлялось про те, як Україна може "підлатати" енергосистему.

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Енергетики навчились протидіяти ударам

Плачков розповів, що потужний удар по енергосистемі був 16 грудня, але це вже не перший удар, і енергетики навчились протидіяти їм. Зокрема, застосовувати превентивні відключення абонентів, бо потім не так складно лагодити електромережі. Під час ударів енергосистема розділяється на маленькі острови, на мозаїку, й завдання енергетиків потім цю мозаїку скласти, що їм героїчно вдається.

Наші енергетики навчились реагувати і превентивно, і технічно на ці атаки ворогу. Я сподіваюсь, що не буде таких наслідків великого часу відключення електроенергії,

– зазначив колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання.

Плачков про те, завдяки чому атака 16 грудня не мала руйнівних наслідків: дивіться відео

Допомога від партнерів і дефіцит у мережі

Він продовжив, що за 2 – 3 дні можна повернути електромережі до більш-менш стабільного стану завдяки допомозі Європи, США трансформаторами, генераторами. Однак дефіцит в електромережах лишається, тому треба економити електроенергію. Лише початок зими, й що буде далі невідомо.

"Ще навіть першого місяця не пережили зими, а попереду ще 2 – 3 таких місяці", – зауважив Плачков.

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