Таку думку 24 каналу озвучив колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков. Раніше повідомлялось про те, як Україна може "підлатати" енергосистему.

Важливо Необхідно закупити електроенергію та газ: Володимир Зеленський звернувся до ЄС

Енергетики навчились протидіяти ударам

Плачков розповів, що потужний удар по енергосистемі був 16 грудня, але це вже не перший удар, і енергетики навчились протидіяти їм. Зокрема, застосовувати превентивні відключення абонентів, бо потім не так складно лагодити електромережі. Під час ударів енергосистема розділяється на маленькі острови, на мозаїку, й завдання енергетиків потім цю мозаїку скласти, що їм героїчно вдається.

Наші енергетики навчились реагувати і превентивно, і технічно на ці атаки ворогу. Я сподіваюсь, що не буде таких наслідків великого часу відключення електроенергії,

– зазначив колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання.

Плачков про те, завдяки чому атака 16 грудня не мала руйнівних наслідків: дивіться відео

Допомога від партнерів і дефіцит у мережі

Він продовжив, що за 2 – 3 дні можна повернути електромережі до більш-менш стабільного стану завдяки допомозі Європи, США трансформаторами, генераторами. Однак дефіцит в електромережах лишається, тому треба економити електроенергію. Лише початок зими, й що буде далі невідомо.

"Ще навіть першого місяця не пережили зими, а попереду ще 2 – 3 таких місяці", – зауважив Плачков.

Черговий удар по електроенергії України 16 грудня: що відомо