Електронна черга у ТЦК: Міноборони анонсувало важливу інновацію

Міністерство оборони України анонсувало запровадження "електронного запису". Власне, для тих громадян, які хочуть скористатися послугами територіальних центрів комплектування.

На тлі сучасних викликів та довжелезних черг біля ТЦК Міноборони готується впровадити електронну чергу для зручності військовозобов'язаних. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко констатувала, що команда відомства активно працює над цим питанням.

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Від реальних черг до цифровізації

Водночас Черногоренко зазначила, що новий сервіс дозволить військовозобов'язаним оновлювати свої дані без необхідності відвідування ТЦК. Це стане можливим завдяки електронному кабінету військовозобов'язаного, запуск якого заплановано на 18 травня.

Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Команда Міністерства оборони вже працює над цим. Інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати,

– наголосила посадовиця.

Заступниця міністра акцентувала, що впровадження електронної черги є відповіддю на виклики, пов'язані зі схваленням мобілізаційного закону. Документ зобов'язує військовозобов'язаних оновити свої дані найближчим часом, що спричинило збільшення потреби у відвідуванні ТЦК.

Зверніть увагу! Загалом, очевидно, впровадження цифрових інструментів дозволить оптимізувати процес оновлення даних та зменшити навантаження на центри комплектування.

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