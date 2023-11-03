Електронна черга на ВЛК вже доступна у всіх військових поліклініках

В Україні вже діє електронна черга на проходженні військово-лікарської комісії для військовослужбовців. Відповідним сервісом вже активно користуються.

️Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках. Записатися можна також до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу у реєстратурі медзакладу та віддалено у начальника медичної служби військової частини.

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Не треба приїздити до поліклініки

Протягом місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.

Сервіс вже впровадили у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації). Найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони планує залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування цим сервісом.

Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря,

– мовиться в повідомленні Міноборони.

Цей сервіс також допоможе покращити якість послуг, адже на основі записів та проходження військово-лікарської комісії представники закладів аналізують інформацію про завантаженість закладів та дефіцит спеціалістів.

У Міноборони повідомили, що доступ до єЧерги відкрили для всіх начальників медичних частин.

Для того, аби військовослужбовці отримали можливість записуватися через єЧергу, начальник медичної служби має звернутися до закладу охорони здоровʼя, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Після цього для нього відкривається кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікарів.

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