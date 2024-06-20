Бронювання від мобілізації у Дії відбуватиметься протягом години, – Мінцифри

В Україні вже незабаром планують запустити процес бронювання військовозобов'язаних через портал Дія. Очікується, що це займатиме близько години.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач.

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Бронювання за годину

Всі процеси відбуватимуться протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника – заброньований він чи ні,

– вказала Ткач.

Працівники матимуть доступ до інформації про бронювання через застосунок Резерв+ у своєму військово-обліковому документі. Крім того, вони матимуть можливість отримати паперову копію.

Забронювати зможуть працівників підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони. Отримати "бронь" можна, якщо:

працівник працює у зазначених категоріях компаній;

є у переліку реєстру військовозобов'язаних;

має трудові відносини, що підтверджують, що особа справді працевлаштована на підприємстві.

Нагадаємо, що 7 червня Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов'язаних через портал Дія. Повідомлялося, що це рішення має на меті усунути людський фактор і пришвидшити процес до години. Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах.

Михайло Федоров наголосив, що орієнтовно послугу запустять на початку липня та додав, що незабаром проводитимуть бета-тест послуги.