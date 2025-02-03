Електронне направлення на ВЛК: в Міноборони роз'яснили всі деталі

Застосунок Резерв+ дає військовозобов’язаному можливість за власним бажанням подати запит та отримати е-направлення на проходження ВЛК, без необхідності відвідувати ТЦК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Там розʼяснили деталі нової функції.

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Електронне направлення на ВЛК

Раніше військовозобов’язаний міг отримати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) лише в паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП.

Тепер людина, яка бажає пройти огляд на придатність до військової служби, може отримати направлення на ВЛК онлайн. Для цього достатньо авторизуватись у застосунку Резерв+ та подати запит у декілька кліків.

Тобто направлення в Резерв+ буде сформоване одразу до медзакладу. Так, подавши запит у застосунку, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому є всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення. Цього сповіщення достатньо, щоб спланувати огляд, пояснюють в Міноборони.

Там пояснили, хто може отримати електронне направлення на ВЛК. Відповідно до інформації, скористатися послугою в Резерв+ зараз можуть військовозобов’язані, які самі хочуть пройти огляд на придатність до військової служби. Тобто ще не отримали повістку на проходження ВЛК.

Якщо ж людина отримала повістку на ВЛК, вона повинна прийти до ТЦК. Невдовзі Міністерство оборони також планує додати можливість електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК.

У відомстві також пояснили, чи потрібно після ВЛК йти до ТЦК, щоб оновити військово-обліковий документ. Там вказали, що у цьому немає потреби. Військово-лікарська комісія сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру Оберіг – і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.

В міністерстві пояснили, що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти на ВЛК. Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність і не з’явився, сповіщення в Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно – і в застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.

Міноборони пояснило, чи будуть електронними повістки на проходження ВЛК. Там вказали, що ні, повістки залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Такого поняття, як електронна повістка, не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК – добровільна. Ініціювати її може тільки користувач Резерв+.

У міністерстві сказали, чи тепер всі направлення будуть цифрові. У відомстві зазначили, що ні та додали, що паперова альтернатива зберігається. За бажанням – наприклад, якщо немає змоги скористатися смартфоном – військовозобов’язаний може і надалі отримати паперове направлення в ТЦК, як раніше.

Як часто треба проходити ВЛК – ще одне ключове питання, на яке дали пояснення у Міноборони. "Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку", – вказали там.

Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання? Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК, пояснили у Міноборони.

"Виняток становлять люди зі статусом "обмежено придатний" – всі вони мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки. Тож людина зі статусом «обмежено придатний» може отримати повістку на проходження ВЛК – і в такому разі мусить з’явитись до ТЦК, навіть якщо має бронювання чи відстрочку", – додали у відомстві.