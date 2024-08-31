В Міноборони розповіли, коли в "Армії+" з'явиться електронне посвідчення військового

В застосунку "Армія+" вже протягом наступних 6 місяців з'явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців.

Йдеться про повноцінний електронний документ, з фотографією та усіма необхідними реквізитами. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Коли стане доступним електронне посвідчення

Цей документ буде аналогічним з електронним військово-обліковим документом, який вже є в застосунку "Резерв+", але для військовослужбовців.

Ми плануємо електронне військове посвідчення... Плануємо протягом пів року запустити повноцінний електронний документ,

– повідомила Катерина Черногоренко.

Наразі у Міноборони працюють над розширенням функціоналу застосунку "Армія+". В застосунку вже стали доступними електронні рапорти, які були спроєктовані цифровою командою Міністерства оборони. За словами Катерини Чорногоренко, наразі доступно 11 видів рапортів, які зібрані в 4 групи.

До слова, раніше Катерина Черногоренко заявила, що додаток "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК. Туди також можуть додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".