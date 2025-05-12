В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК: як він працює

Від 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет військово-лікарської комісії. Тепер висновки ЛКК оформлюють у цифровому форматі.

Це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

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Як працює електронний кабінет ВЛК

За словами Черногоренко, нова система дозволить уникнути особистого відвідування ТЦК – дані автоматично передаватимуться до державного реєстру "Оберіг" і будуть доступні через платформу "Резерв+".

У новій системі зареєструвалося понад 12 тисяч членів ВЛК. За місяць вони виконали понад 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування,

– написала вона.

Черногоренко наголосила, що під час роботи з даними лікарі не бачитимуть особисту інформацію пацієнта, що значно зменшує корупційні ризики. За її словами, це також підвищує зручність для військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Міноборони тестує нові відстрочки у Резерв+. До послуг додали можливість отримання відстрочки за різними підставами, відображення даних про інвалідність та причини порушення військового обліку.