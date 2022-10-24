Електропостачання на Хмельниччині майже відновили, але можуть бути відключення
24 жовтня 2022 , 17:44Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька ОВА
У Хмельницькій області майже повністю відновили електропостачання. Без світла наразі перебуває лише невелика частина споживачів у Хмельницькій ОТГ.
Однак енергосистема зазнала серйозних руйнувань внаслідок ракетних обстрілів. Про це повідомив глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Тому вони можуть спричинити аварійні відключення електропостачання.
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Потрібно економити світло
Гамалій наголосив, що запобігти відключенню можна, якщо зменшити навантаження на мережі. Тому він закликав усіх мінімізувати використання електричної енергії в пікові години.
Це зменшить ймовірність запровадження відключень,
– зазначив посадовець.
Що цьому передувало
- Окупанти 22 жовтня влучили в енергетичний об'єкт у Хмельницькій області. Багато районів залишилися без електропостачання та води.
- У більшості з них швидко відновили електропостачання, проте у Нетішині залишалась складна ситуація.
- Люди готували їжу у дворах будинків, використовуючи буржуйки та мангали. Місцева влада підвозила воду, також у місті роздавали окріп.
- Мобільні телефони нетішинці заряджали від генераторів. Таких локацій по місту є декілька, тож на кожній точці також доводилось стояти по декілька годин.
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