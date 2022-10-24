Електропостачання на Хмельниччині майже відновили, але можуть бути відключення

У Хмельницькій області майже повністю відновили електропостачання. Без світла наразі перебуває лише невелика частина споживачів у Хмельницькій ОТГ.

Однак енергосистема зазнала серйозних руйнувань внаслідок ракетних обстрілів. Про це повідомив глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Тому вони можуть спричинити аварійні відключення електропостачання.

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Потрібно економити світло

Гамалій наголосив, що запобігти відключенню можна, якщо зменшити навантаження на мережі. Тому він закликав усіх мінімізувати використання електричної енергії в пікові години.

Це зменшить ймовірність запровадження відключень,

– зазначив посадовець.

Що цьому передувало

Окупанти 22 жовтня влучили в енергетичний об'єкт у Хмельницькій області. Багато районів залишилися без електропостачання та води.

У більшості з них швидко відновили електропостачання, проте у Нетішині залишалась складна ситуація.

Люди готували їжу у дворах будинків, використовуючи буржуйки та мангали. Місцева влада підвозила воду, також у місті роздавали окріп.

Мобільні телефони нетішинці заряджали від генераторів. Таких локацій по місту є декілька, тож на кожній точці також доводилось стояти по декілька годин.

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