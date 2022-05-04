Елемент подальшої ескалації, – Веніславський сказав, як росіяни можуть використати форму ЗСУ

Росія не надто змінила тактику збройної агресії, адже вони все ще нищить об'єкти інфраструктури. З перших днів повномасштабного вторгнення, російські ракети вражали житлові масиви та критичну інфраструктуру, а не військові об'єкти.

Про це в ефірі 24 каналу заявив народний депутат Федір Веніславський. Він також додав, що вчорашні масовані обстріли мирних міст пов'язані із шаленим тиском на сході України.

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Стосовно вчорашніх ударів, то потрібно розглядати ситуацію комплексно. З одного боку, ворог дуже сильно активізується на сході України, намагається виконати бодай "завдання мінімум" – атака ООС та вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей і оголосити там "перемогу",

– стверджує Веніславський.

На думку народного депутата, також окупантам потрібен максимальний контроль на південному напрямку – вийти нарешті на адміністративні межі Херсонської області, що вони ніяк не можуть зробити, адже зустрічають потужний опір ЗСУ.

Під прицілом ворога залишаються Одеська та Миколаївська області, але вони недосяжні. І ще, на мою думку, вчорашній масований обстріл несе психологічний тиск, адже Путін вустами своїх пропагандистів говорить, що Україна відмовляється від перемовин,

– говорить нардеп.

"Він розуміє, що цілей, які він поставив собі в Україні, досягти не вдається, тому він намагається тиснути на українців шляхом бомбардувань мирних міст," – підкреслює Федір Веніславський.

Провокації з боку армії Росії

З перших днів війни Росія звинувачує ЗСУ в тому, що, нібито, Україна обстрілює мирне населення – це концепція, яку обрала російська влада, вони розповідають, що ми нацисти,

– говорить Веніславськй.

Народний депутат повідомляє, що справді є інформація про те, що окупанти готують українську форму для різноманітних провокацій. Вже були такі спроби, але наші розвідники володіли інформацією, тому це ворогу не допомогло.

Тому спроби окупантів на тимчасово окупованих територіях роздобути форму ЗСУ – це намагання продовжувати ескалацію, аби Путін на переговорах отримав більш комфортну позицію. Або ж щоб він мав "право" на продовження агресивних дій на нашій території, резюмує народний обранець.

Причина агресивних обстрілів та намагань прорвати оборону ЗСУ: дивіться відео