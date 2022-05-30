Елементи російської пропаганди, – сестра бійця з "Азовсталі" про "вивезення" військових у Чечню

Рідні захисників "Маріуполя" не підтверджують інформацію про вивезення одного із військових на територію Чечні. Вони вважають це елементами російської пропаганди.

Про це на спеціальному брифінгу заявила Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку "Азов", майора Богдана Кротевича. Росіяни в черговий раз поширюють свою брехливу пропаганду.

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Вона наголосила, що рідним захисників Маріуполя ніхто не повідомляв таку інформацію. Все навпаки: увесь гарнізон міста перебуває в тих місцях, куди їх вивезли після евакуації з "Азовсталі".

За бійця, якого нібито вивезли. Це – елементи російської пропаганди. Про такі випадки нам невідомо, ніхто не повідомляв. Наскільки ми знаємо, нікого нікуди не вивозили. Вони перебувають там, де їх перевезли з "Азовсталі" ще 19 чи 20 травня, – зазначила Сандра Кротевич.

На цьому ж брифінгу дружина бійця з полку "Азов" Наталія Зарицька зазначила, що востаннє розмовляла з чоловіком ще 17 травня. Опісля від нього не було ніякої звістки: ні повідомлень на пошту, ні дзвінків на телефон. За її словами, у Женевських конвенціях, які окупанти стабільно порушують, вказано, що рідні повинні мати доступ до тих людей, які перебувають в полоні чи під контролем ворога.

Жінка впевнена, що її чоловік живий. Під час евакуації гарнізону представники Червоного Хреста зателефонували їй та підтвердили факт його виходу із заводу. Наразі вона не знає, в якому стані перебуває чоловік.

Рідні захисників Маріуполя створили спеціальну Раду дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі". Організація буде своєрідним "містком" між владою та родинами полонених. Вони працюватимуть над тим, щоб отримати інформацію про стан полонених, боротимуться за їхні права та сприятимуть, щоб вони якнайшвидше повернулися додому. Це стосується усіх захисників України, які потрапили в полон.

Евакуація військових з "Азовсталі": важливі новини

Захисників Маріуполя почали евакуювати ще 16 травня. Саме тоді вони отримали наказ припинити оборону міста та зберегти своє життя. За даними розвідки Великої Британії, загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських військових.

Захисників Маріуполя евакуювали на тимчасово окуповані території. Згодом їх мають обміняти на російських полонених. Про це неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. До ситуації з полоненими залучені треті сторони – Червоний Хрест та ООН.

Дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка змогла поговорити з чоловіком після евакуації телефоном. Він розповів, що бійців утримують в більш-менш нормальних умовах.

У Червоному Хресті наголосили, що не викладатимуть інформацію про українських військових з "Азовсталі". Але їхні родини зможуть надіслати запит, щоб отримати відповідну інформацію.

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