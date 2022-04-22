"Еліти" незадоволені, – Гудков пояснив, чому Путіну брешуть щодо війни в Україні
У Росії близьке оточення Володимира Путіна може брехати йому про становище російської армії у війні проти України. Для цього є кілька причин.
Про це заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков в ефірі 24 каналу.
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За його словами, першочергово ці люди намагаються врятувати себе, тож не розказують усього, що відбувається в Україні.
Інша мотивація – для того, що підтримувати громадян Росії у стані мобілізації та гуртування довкола Путіна,
– зауважив опозиціонер.
Як розповів Гудков, "еліти" у Росії зараз справді незадоволені наслідками війни.
"Приблизно 95% еліт у Росії, я не дуже люблю це слово, адже до них його не застосуєш. Це якісь безхребетні, яких годує бюджет або які прилаштовані у цій системі. Оскільки у Росії диктатура, а не демократія, ці 10 тисяч сімей мало впливають на ухвалення рішень", – додав опозиціонер.
Гудков пояснив, чому Путіну брешуть щодо війни в Україні: дивіться відео