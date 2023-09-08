Rolls-Royce замість декларацій: нардепи у час війни купили авто на мільйони доларів

Українські політики під час повномасштабної війни продовжили купувати розкішні автівки, а щоб це приховати, записують їх на родичів або сторонні компанії. Приблизна вартість придбаних авто – коливається в діапазоні від 37 до 700 тисяч доларів.

Розслідувачі Bihus.info зафіксували, як група народних депутатів з груп та фракцій "За майбутнє", "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" упродовж півтора року приїздять у Верховну Раду на нових дороговартісних автомобілях. Цікаво, що ці ж нардепи відмовились підтримати відкриття електронних декларацій. Журналісти ж детально розповіли, що і коли придбали та як оформили.

Дивіться також Залишає закритими декларації: петиція з вимогою ветувати закон набрала 25 тисяч голосів

В усіх випадках нардепи роз'їжджали на автомобілях, придбаних упродовж 2022 – 2023 років.

Ігор Молоток з "Партія "За майбутнє" приїздить до Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022 року випуску. Авто зареєстроване на ТОВ "Вант" ЛТД. Зазначають, що до компанії причетний Молоток та його помічник. Орієнтовна вартість такого авто – 96 тисяч доларів.



Ігор Молоток з "Партія "За майбутнє" зареєстрував авто на сторонню кампанію / Фото BIHUS info

Олександр Герега з групи "За майбутнє" придбав 5 авто для власної компанії ТОВ "Епіцентр К". Зареєстровані вони протягом 2022 та 2023 років. Серед них:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску (220 тисяч доларів),

Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 року випуску (187 тисяч доларів),

Mercedes-Maybach S 680 2022 року випуску (260 тисяч доларів),

Mercedes-Benz V 300d 2022 року випуску (120 тисяч доларів),

Mercedes-Benz EQS 580 2023 року випуску (128 тисяч доларів).

Розслідувачі додають, що були й інші авто, а сумарна вартість надбань – 925 596 тисяч доларів.



Mercedes-Maybach S 680 – одна із придбаний автівок / Фото з відкритих джерел

Геннадій Вацак з групи "Довіра" їздить на Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року. Машина зареєстрована на ТОВ "Вацак", яким володіє нардеп. Вартість – 700 тисяч доларів.



Авто, яке придбав Генадій Вацак / Фото BIHUS info

Василь Петьовка з групи "Довіра" приїздить на роботу на авто Volkswagen Touareg 2022 року. Авто зареєстроване на дружину. Орієнтована вартість — 76 тисяч доларів. Також дружина володіє ще чотирма автомобілями, які купила 2022-23 роках: Skoda Kodiaq за ціною від 38 тисяч доларів, Mercedes-Benz V 300d (від 120 тисяч доларів), Mercedes-Benz G63 AMG (від 221 тисячі доларів), BMW X5 (від 75 тисяч доларів).



Василь Петьовка з групи "Довіра" / Фото BIHUS info

Андрій Кіт з групи "Довіра" катається на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 року. Автомобіль оформлений на ПП "Агрофірма "Лугове", ним володіє батько нардепа. Орієнтовна вартість 86 тисяч доларів.



Андрій Кіт оформив авто на фірму батька / Фото BIHUS info

Лариса Білозір з групи "Довіра" часто з'являється на Tesla Model Y (версія Long Range Dual Motor). Авто зареєстроване на її брата. Орієнтовна вартість — 63 тисяч доларів.



Білозір приїхала на засідання Ради на електрокросовері Tesla / Фото BIHUS info

Руслан Горбенко з "Слуг народу" володіє Mercedes-Benz GLS 400d 2020 року. Орієнтовна вартість такого авто – 90 тисяч доларів. Автівку купив брат, а зареєстровано її на матір, яка, крім того, володіє ще Range Rover Sport за 118 тисяч доларів.

Користування Range Rover Руслан Горбенко заперечив / Фото BIHUS info

Орест Саламаха з "Слуг народу" придбав на аукціоні в США авто Mercedes-Benz EQS 450+. Спершу авто придбали за 55 тисяч доларів, потім продали за 99 тисяч доларів. Ним володіла мати нардепа.



Авто нардеп записав на матір / Фото BIHUS info

Олексій Кучеренко з "Батьківщини" їздить на Volkswagen id.4 2021- року. Вартість — 37 тисяч доларів. Це вже третій електрокар в автопарку сім'ї.



Схоже, сім'я Кучеренка полюбляє електрокари / Фото BIHUS info

Суто Мамоян з "Платформа за життя та мир", колишній нардеп від ОПЗЖ, помічений в салоні Mercedes-Benz S500 та BMW i7 у версії xDrive60. Обидва авто зареєстровані на двоюрідного брата. Орієнтовна вартість BMW i7 у версії xDrive60 — 129 тисяч доларів.



Суто Мамоян з "Платформа за життя та мир" / Фото BIHUS info

Повне розслідування про елітні авто депутатів: відео