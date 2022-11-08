Росія продовжує відводити еліту військ із Херсонщини, але покидати саме місто поки не збирається

Кадрові російські угруповання збройних сил вже кілька тижнів проводять масштабну операцію з "від'ємного" наступу із правобережної частини Херсонської області. Відхід запланували також і на тій маленькій частині Миколаївщини, яка досі перебувала під окупацією.

За даними джерел 24 каналу серед українських військових, російське командування, на жаль, проводить достатньо успішну операцію з контрольованого відведення потрібних йому підрозділів із західної частини Херсонської області. Із великими втратами серед особового складу та техніки, однак Росія може зберегти значну кількість своїх навчених військ, що застрягли за Дніпром.

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Фактично ж генерали намагаються розміняти досвідчених окупантів на тисячі життів частково мобілізованих, яких масово закидали до Херсона для прикриття відходу угруповань.

Росіяни тікають, але хочуть спровокувати ЗСУ до передчасного наступу

Після неймовірного провалу загарбницьких військ на Харківщині, Путін вирішив утримувати Херсон за будь-яких обставин. Однак з того моменту його плани могли дещо змінитися.

Усвідомлюючи, що втримувати весь плацдарм на правобережжі Херсонщини буде майже неможливо здебільшого з логістичної точки зору, генерали вирішили дещо зменшити площу, яку планують залишати під власним контролем. Втім, чи будуть росіяни дійсно тримати сам Херсон та найближчі до нього населені пункти до останнього, невідомо.

Тим не менше, судячи з усього, штабні планувальники окупантів хочуть заманити захисників України у пастку, адже вони ретельно укріплюють другу та третю лінії оборони перед відведенням першої – аби спровокувати ЗСУ до передчасного наступу.

Паралельно з цим росіяни вимикають зв'язок для цивільного населення, щоб люди не могли передавати актуальну інформацію нашим військовим.

Відступати передовим підрозділам окупантів доводиться з важкими боями. Бо підрозділи ЗСУ не відпускають ворога просто так. Подекуди представники Сил оборони України просуваються вперед та переслідують ворога, однак велика концентрація техніки та особового складу загарбників разом із підготовленими позиціями не дають змоги блискавично розрізати оборону росіян так, як це було на Харківщині.

То ж поступово окупанти трансформуються у "хороших русских", а кількість звільнених населених пунктів збільшується. Така тенденція спостерігатиметься до того моменту, доки росіяни не закінчать відступати. На якому рубежі це станеться, спрогнозувати неможливо. Цілком ймовірно, що ЗСУ зможуть створити для загарбників такі умови, що вони не зможуть залишатися на правобережжі взагалі. Втім, не можна виключати й того, що Путін віддасть наказ "чмобікам" стояти на смерть – під прикриттям щільного вогню артилерії з лівого берега Дніпра.

Незабаром Україна може звільнити Миколаївщину

На початку листопада підрозділи російської 205-ї окремої мотострілецької бригади отримали наказ поступово відходити від Снігурівки Миколаївської області, повідомляють джерела 24 каналу. Ймовірно, після звільнення цього населеного пункту росіяни залишать поза собою просто багато кілометрів "сірої зони" та зупиняться на адмінкордоні з Херсонщиною.

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Прикривати "від'ємний наступ" залишків 205-ї ОМБр мають десантники з "елітної" 76-ї дивізії, що базується у Пскові. Після цього, отримавши відповідний наказ, окупанти й цього підрозділу мають передислокуватись на лівобережжя Херсонської області. За задумом командування, їх відступ прикриватимуть авіація та артилерійські підрозділи, що розташовані на іншому березі Дніпра.

Вивезення награбованого не зупиняється ані на хвилину

Паралельно із "зайняттям більш зручних позицій" та виведення боєздатних підрозділів з-під вогню української піхоти та артилерії, окупанти ані на мить не зупиняли вивезення вкраденої побутової техніки з Херсону на лівий берег. Згідно зі статистикою, пропускна способність всіх переправ дозволяє росіянам вивозити понад 75 автівок на добу.

Цілі колони КамАЗів та "Уралів", забиті награбованими речами та навіть дорогими іномарками, караваном повзуть у бік тимчасово окупованого Криму вже кілька тижнів поспіль. Охороняють цінні речі озброєні солдати, а це намародерене майно "належить" представникам офіцерської ланки. Рядовим загарбникам вивозити великогабаритний вантаж суворо заборонили, бо монополією на збагачення в умовах складної логістики вони не наділені.