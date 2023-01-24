Елітний десант замість "вагнерівців": чому Росія змінює тактику

Кадрові зміни серед російського військового керівництва позначаться на тактиці ведення війни . Найманців ПВК "Вагнер" можуть замінити на російські регулярні війська.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман. Він переконаний, що невдачі ПВК "Вагнер" хочуть компенсувати діями регулярної армії Росії.

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Українська розвідка повідомила, що з повернення Валєрія Герасимова до керівництва війною в Україні росіяни на передову будуть відправляти загони елітних десантників.

За словами Гетьмана, росіяни вже почали використовувати свої елітні частини. Так Бахмут штурмували війська Євгєнія Пригожина та "свіжомобілізовані". Після того, як це не спрацювало, до них приєдналися російські десантники.

Втрати серед спецпризначенців

Росія уже втратила велику кількість спецпризначенців, зауважив військовий експерт. За деякими оцінками, під Бахмутом було вбито близько 5 тисяч росіян, поранено близько 10 тисяч. Загалом угруповання там налічувало близько 50 тисяч "вагнерівців", мобілізованих і так званої елітної дивізії.

Кількість знищених спецпризначенців може говорити, що тієї кількості, яка потрібна для більш-менш потужних дій у них уже немає,

– додав Гетьман.

Підготувати їх так швидко в Росії не зможуть, бо на підготовку спецпризначенців потрібно не декілька тижнів, а декілька років.

До чого призведе зміна керівництва

Гетьман підкреслив, що Пригожин втратив позиції першості у очах Путіна, бо йому не вдалося заплановане. Хоч той і звітував кілька разів, що Бахмут та Соледар уже захоплені, але це виявилося брехнею. Тому віжки управління перейшли до тренованих бійців Гарасимова та Шойгу.

Військовий експерт припускає, що тактика росіян на полі бою дещо зміниться. Адже Герасимову потрібно перейняти справи, зрозуміти в якому стані перебувають війська і тоді він почне планувати.

Гетьман переконаний, що Герасимов та Шойгу будуть планувати більш продумані операції, ніж ПВК "Вагнер", тому простіше Україні не стане.

Однак навряд в них є такі потужні сили, щоб прямо сьогодні можна було робити потужні дії, навіть враховуючи наказ Владіміра Путіна до 1 березня звільнити міста,

– підкреслив мовець.

Гетьман про зміну тактики Росії: дивитись відео

Що зміниться в ракетних обстрілах

Гетьман згадав слова Олексія Резнікова про те, що в Росії залишилося близько 550 високоточних ракет.

Зважаючи на бездумне їх використання Сєргєєм Суровікіним, ми сподіваємося, що це припиниться, або суттєво зменшиться. Ці обстріли не досягли мети, яку вони ставили – не знищили нашу цивільну інфраструктуру,

– наголосив Гетьман.

Він зауважив, що російські обстріли були невиправдані. Якщо порівнювати скільки грошей вони витратили, і скільки збитків завдали Україні – це не співмірні суми.

Визнання "СВО" війною

Військовий експерт згадав, що в ефірах російських пропагандистів уже звучить поняття "Третя світова війна". Експерт припускає, що Путін може оголосити її офіційно, і тоді почнеться широкомасштабна мобілізація, економіку Росія переведе повністю на військові рейки, націоналізує всі підприємства, що займаються військовою промисловістю.

Герасимов був керівником генерального штабу. Призначати керівника генерального штабу командувати угрупованням військ "спеціальної військової операції" – так не буває. Начальника генерального штабу можуть призначити керувати військами тільки у випадку, якщо йде повномасштабна війна,

– додав спікер.

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