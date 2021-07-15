В елітному ЖК у Києві озброєний ножем чоловік кидався на охоронця: відео

Нетверезий молодий чоловік погрожував охоронцю житлового комплексу ножем без якихось на те причин. Стався інцидент 13 липня в холі будинка на проспекті Валерія Лобановського.

Поліцейські дізналися про злочин від охоронця будинку, на який зустрівся з молодим чоловіком. Правоохоронцям потерпілий пояснив, що нетверезий чоловік увірвався до холу з ножем в руках.

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Незнайомець погрожував охоронцю застосувати зброю, але згодом втік.

Пояснити поведінку не зміг

Патрульні досить швидко прибули на місце події. Біля будинку, де стався злочин, вони побачили підозрілого молодика.

Під час затримання зловмисника з його кишені випав ніж. Зброю вилучили на відправили на експертизу.

Мотивів свого вчинку чоловік пояснити на зміг.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка оформила затримання. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео нападу чоловіка на охоронця ЖК у Києві: