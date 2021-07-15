В елітному ЖК у Києві озброєний ножем чоловік кидався на охоронця: відео

15 липня 2021 , 09:14
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Джерело:

патрульна поліція Києва

Нетверезий молодий чоловік погрожував охоронцю житлового комплексу ножем без якихось на те причин. Стався інцидент 13 липня в холі будинка на проспекті Валерія Лобановського.

Поліцейські дізналися про злочин від охоронця будинку, на який зустрівся з молодим чоловіком. Правоохоронцям потерпілий пояснив, що нетверезий чоловік увірвався до холу з ножем в руках.

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Незнайомець погрожував охоронцю застосувати зброю, але згодом втік.

Пояснити поведінку не зміг

  • Патрульні досить швидко прибули на місце події. Біля будинку, де стався злочин, вони побачили підозрілого молодика.
  • Під час затримання зловмисника з його кишені випав ніж. Зброю вилучили на відправили на експертизу.
  • Мотивів свого вчинку чоловік пояснити на зміг. 

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка оформила затримання. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео нападу чоловіка на охоронця ЖК у Києві:

Автор: Олексій Чибісов