На скільки ще у Росії вистачить грошей для війни: красномовні цифри

Для тих, хто цікавиться тим, на скільки ще вистачить у РФ грошей для фінансування війни, – детальний текст про експорт сирої нафти з РФ з портів Чорного моря.

Хто і як купував російську нафту

Отже після рішення про майбутнє ембарго ЄС протягом перехідного періоду тривалістю шість місяців (червень – листопад) дев'ять країн ЄС та США імпортували 9,3 мільйона тонн російської сирої нафти.

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76,95% всього обсягу російської сирої нафти за червень – листопад 2022 року придбали Греція (4,600,085 тонн, 49,42%) та Італія ( 2,562,338 тонн, 27,53%).

Вартість цієї нафти оцінюється в 5,3 мільярдів доларів за півроку, або близько 10,6 мільярдів доларів за рік, або 0,9 мільярда доларів щомісячно.

Ефект ембарго

Тобто приблизно в таку ж суму можна оцінити майбутні недоотримані доходи РФ після введення ембарго – в разі, якщо нафта, що постачалася з Чорного моря до країн ЄС, залишиться непроданою іншим покупцям.

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