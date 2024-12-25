Літак, який впав у Казахстані, був збитий російським ЗРК, – ЦПД

У Казахстані в районі Актау 25 грудня впав пасажирський літак Embraer-190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного. Він був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Все сталося через недбалість росіян, які повинні були закрити повітряний простір над Грозним.

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Яка причина падіння літака в Казахстані

Коваленко розповів, що сьогодні, 25 грудня, літак Embraer-190 азербайджанської авіакомпанії, що здійснював рейс із Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК.

Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього,

– зазначив Коваленко.

Він також ще раз наголосив на тому, що літак отримав пошкодження від росіян і замість того, щоб зробити екстрену посадку в Грозному та врятувати життя цивільних людей, вони направили його до Казахстану.

В Казахстані розбився літак / Фото росЗМІ

Літак могли збити з землі

На відео з уламками літака Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines видно хвостову частину з пошкодженнями на обшивці, які нагадують сліди від ураження.

У хвостовій частині літака видно сліди від ураження: дивіться відео

Основна версія інциденту – зіткнення з птахами. Втім, схоже, це не відповідає дійсності, адже у Чечні, де літак мав здійснити посадку, було збито кілька дронів.

Тому подібні ушкодження характерні для ураження ЗРК, коли підрив ракети відбувається збоку й трохи вище літака.

Пасажир літака Субхонкул Рахімов, який вижив, повідомив, що пілоти тричі намагалися здійснити посадку в Грозному. Він також додав, що під час третьої спроби посадки "щось вибухнуло" і за відчуттями це було не всередині літака, а зовні.

Наразі Azerbaijan Airlines тимчасово зупинила рейси з Баку до Грозного та Махачкали, а також у зворотному напрямку, до завершення розслідування авіакатастрофи.

МНС Казахстану повідомило, що після катастрофи під Актау було госпіталізовано 29 осіб, серед яких 15 громадян Азербайджану, 9 росіян, 2 киргизи, а громадянство ще трьох осіб уточнюється. Загальна кількість загиблих становить 38 осіб.