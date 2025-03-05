"Часи великої непевності": Макрон виступить зі зверненням до нації

Президент Франції Еммануель Макрон звернеться до нації 5 березня о 20:00. Виступ пролунає напередодні саміту ЄС.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на X президента Франції. Еммануель Макрон виступить із публічним зверненням 5 березня о 20:00 за місцевим часом.

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Еммануель Макрон зробить заяву перед самітом ЄС

Звернення прозвучить напередодні саміту ЄС, на якому обговорюватимуть питання підтримки України та зміцнення обороноздатності Європейського Союзу.

Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00,

– написав Еммануель Макрон.

Звернення очікується з особливою увагою на тлі глобальних політичних та безпекових викликів.

До слова, раніше у Франції заявили, що країна готова розглянути можливість розміщення власної ядерної зброї на територіях країн-союзників.

Еммануель Макрон не виключив, що звернеться до партнерів із подібною пропозицією.