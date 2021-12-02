Еммануель Макрон назвав Бориса Джонсона клоуном

Президент Франції Еммануель Макрон назвав главу британського уряду Бориса Джонсона клоуном. За інформацією ЗМІ, сталось це після приватного спілкування про катастрофу човна мігрантів у Ла-Манші.

Макрона дуже обурила поведінка Джонсона. Мовиться про те, що прем'єр у твітері опублікував лист щодо вирішення проблеми з перетину Ла-Маншу.

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Макрон назвав методи Джонсона "несерйозними"

Президент Франції під час пресконференції запевнив, що продовжує спілкуватись з Джонсоном, як і з іншими світовими лідерами.

Зі свого боку я продовжую це робити, як і з усіма країнами і всіма лідерами. Мене дивують методи, коли вони несерйозні. Ми не спілкуємося зазвичай з цих питань за допомогою твітів і листів, які ми оприлюднюємо,

– пояснив свою позицію Макрон.

Проте джерела стверджують, що не перед пресою Макрон був більш багатослівним. Мовляв "БоДжо" (Борис Джонсон – 24 канал) спілкується з ним нормально, веде дискусії, а після цього "влаштовує цирк".

Джонсон вибачився перед Макроном

Також ЗМІ пишуть, що Джонсон вибачився перед Макроном за те, що зробив Францію "козлом відпущення" за ситуацію з перетином біженцями Ла-Маншу.

Сумно бачити велику країну, з якою ми могли б зробити великі речі, під керівництвом клоуна,

– начебто відреагував президент Франції.

Макрон, пишуть ЗМІ, вважає, що Brexit став відправною точкою для Джонсона, адже сам прем'єр винен у недоліках угоди про вихід з ЄС. Мовиться і про кризу з пальним, зокрема.

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