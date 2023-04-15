Попри масові протести французів: Макрон таки підписав закон про пенсійну реформу

Протягом березня у Франції були масові заворушення та протести проти резонансної пенсійної реформи. Без голосування у параменті уряд країни погодив підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Однак президент Франції Еммануель Макрон таки підписав закон про пенсійну реформу. Таким чином лідер країни остаточно відхилив заклики профспілок, які після рішення Конституційної ради просили президента не ставити підпис.

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Французам підняли пенсійний вік

Нагадаємо, що вищий конституційний орган Франції напередодні схвалив вкрай непопулярний крок уряду Макрона щодо підвищення пенсійного віку. Багато французів виступають проти такої реформи.

Своєю чергою, Конституційна рада відхилила заклики політичних опонентів до проведення референдуму та викреслила деякі з реформ, посилаючись на юридичні недоліки.

Серед цих реформ був так званий "індекс старшинства", спрямований на те, щоб спонукати компанії з чисельністю понад 1 000 працівників приймати на роботу працівників віком понад 55 років.

У виправдання президент Макрон стверджує, що зміни необхідні для запобігання колапсу пенсійної системи. Водночас прем'єр-міністрка Елізабет Борн зауважила, що "сьогодні немає ні переможців, ні переможених".

До ранку 15 квітня влада заборонила демонстрації перед будівлею Конституційної Ради. Однак натовпи протестувальників зібралися неподалік. Деякі демонстранти скандували, що продовжуватимуть протестувати доти, доки зміни не скасують.

Французи масово протестували