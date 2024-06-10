Макрон розпустив парламент: хто стане прем'єр-міністром Франції

Президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент Франції. Прем'єр-міністром Франції, найімовірніше, може стати лише одна, важлива президенту, особа.

Журналіст і політичний оглядач з Франції Андрій Шкіль розповів 24 Каналу, що одіозна Марін ле Пен не очолить парламент. Прем'єр-міністром може стати Габріель Атталь, який дасть великий відсоток пропрезидентський силі Макрона.

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Хто стане прем'єр-міністром Франції

За словами Шкіля, претендувати на цю посаду може французький політик Жордан Барделла, який переміг список очільників до Європарламенту, але малоймовірно, що він ним стане. Варто не забувати про прем'єр-міністра Габріеля Атталя, який буде очолювати список політичної сили партії Макрона, яка піде на вибори до парламенту.

"Лицем" виборчої кампанії до Національних зборів буде дуже популярний, фотогенічний, конкурентний віково та поведінково Борделля пан Атталь. Він дасть можливість отримати значно вищий відсоток підтримки політичної сили "Відродження", яка є пропрезидентсько,

– зауважив журналіст.

На посаді прем'єр-міністра може опинитись компромісна фігура, однак це точно не буде ні Марін ле Пен, ні хтось інший з подібною одіозною репутацією.

Хто у Франції має антиукраїнську риторику

Шкіль розповів, що у Франції зараз фактично немає антиукраїнської риторики у політичних дебатах. Зараз дискусія відбувається про те, хто більше підтримує Україну: чи представники партії Марін ле Пен, представники партії "Відродження", чи "Соціалістичної партії".

Представники політичної сили "Національне об'єднання", колишній "Національний фронт", який заснував батько Марін ле Пен, які мають право проросійської, прокремлівської і потім пропутінської сили зараз намагаються "перевзутись" на кожному етапі дискусії, яка торкається України,

– зазначив журналіст.

Найсильнішою проросійською партією у Франції є "Непокірна Франція", яку очолює проросійський політик Жан-Люк Меланшон. Однак, на думку Шкіля, переживати, що вона виграє дострокові вибори точно не варто.

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