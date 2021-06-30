Емоції зашкалюють: реакція мережі на історичну перемогу України над шведами

30 червня 2021 , 02:36
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Джерело:

24 канал

Шалена перемога України у матчі зі Швецією з голом на останніх хвилинах додаткового часу – саме це 29 червня спостерігали українці вдома і за кордоном. Не дивно, що соцмережі сповнені емоційних привітань!

На звитягу української національної збірної вже відреагував і Президент України Володимир Зеленський. І посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. І багато інших політиків та громадських діячів.

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Як реагує мережа на перемогу України над Швецією

Глава уряду Денис Шмигаль:

  • "Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося".

Глава МВС Арсен Аваков:

  • "Як же я люблю, коли Україна об'єднується! Це неймовірної потужності енергія і сила!"

Мер Києва Віталій Кличко:

  • "У матчі зі Швецією хлопці показали справжню гру і волю до перемоги!"

Мер Львова Андрій Садовий:

  • "ПЕРЕМОГА!!! Дякуємо! Неймовірні емоції!!!!"

До слова, кіт Левчик – котячий мер Львова – також відреагував на перемогу України у своєму інстаграмі.

  • Там він розкрив важливу таємницю (гляньте нижче на фото).


Левчик пояснив, чому обрав миску з кормом під прапором Швеції / Скриншот з інстаграму Левчика

Юлія Мендель, попри те, що вже не є речницею президента, вболіває за Україну.

  • "Молодці", – написала вона у фейсбуці.

У своєму стилі пожартував про матч і шоумен Сергій Притула: 

  • "Панове, не підкажете, хто виграв у матчі зі шведами;)))))))))?"

Відома українська синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що:

  • "З дитинства за Шеву".

А "Процишин офіційний" – мило адаптував портрет Тараса Шевченка до сучасних реалій.

  • "Тепер у кожному класі на стіні".

Фотограф Володимир Шурубура слушно зауважив, що:

  • "Ніхто стільки для українського футболу не зробив, як шведи".

А головна редакторка 24 каналу Ольга Консевич побажала:

  • "Щоб у кожного в житті був свій Довбик".
Зверніть увагу: наступний матч Україна зіграє 3 липня у Римі проти Англії, і це буде вже 1/4 фіналу Євро-2020!

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Автор: Олесь Друкач