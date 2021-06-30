Емоції зашкалюють: реакція мережі на історичну перемогу України над шведами
Джерело:24 канал
Шалена перемога України у матчі зі Швецією з голом на останніх хвилинах додаткового часу – саме це 29 червня спостерігали українці вдома і за кордоном. Не дивно, що соцмережі сповнені емоційних привітань!
На звитягу української національної збірної вже відреагував і Президент України Володимир Зеленський. І посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. І багато інших політиків та громадських діячів.
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Як реагує мережа на перемогу України над Швецією
Глава уряду Денис Шмигаль:
- "Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося".
Глава МВС Арсен Аваков:
- "Як же я люблю, коли Україна об'єднується! Це неймовірної потужності енергія і сила!"
Мер Києва Віталій Кличко:
- "У матчі зі Швецією хлопці показали справжню гру і волю до перемоги!"
Мер Львова Андрій Садовий:
- "ПЕРЕМОГА!!! Дякуємо! Неймовірні емоції!!!!"
До слова, кіт Левчик – котячий мер Львова – також відреагував на перемогу України у своєму інстаграмі.
- Там він розкрив важливу таємницю (гляньте нижче на фото).
Левчик пояснив, чому обрав миску з кормом під прапором Швеції / Скриншот з інстаграму Левчика
Юлія Мендель, попри те, що вже не є речницею президента, вболіває за Україну.
- "Молодці", – написала вона у фейсбуці.
У своєму стилі пожартував про матч і шоумен Сергій Притула:
- "Панове, не підкажете, хто виграв у матчі зі шведами;)))))))))?"
Відома українська синоптикиня Наталка Діденко запевнила, що:
- "З дитинства за Шеву".
А "Процишин офіційний" – мило адаптував портрет Тараса Шевченка до сучасних реалій.
- "Тепер у кожному класі на стіні".
Фотограф Володимир Шурубура слушно зауважив, що:
- "Ніхто стільки для українського футболу не зробив, як шведи".
А головна редакторка 24 каналу Ольга Консевич побажала:
- "Щоб у кожного в житті був свій Довбик".
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