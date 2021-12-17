Звідки такі знання у юриста Богдана – поняття не маю. На ці слова "експерта" я б із задоволенням не звертала жодної уваги, якби не з'явилося повідомлення вже від СБУ про те, що Україна перебуває "за крок" від відключення теплових електростанцій через нестачу вугілля.

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Кажуть, вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ для проходження осінньо-зимого періоду замало. Зокрема, мало б бути понад 2,5 тисячі тонн, а у нас є у 5 разів менше.

Таким чином, насамперед аварійна зупинка загрожує кільком ТЕС, які забезпечують теплом цілі області. А тепер з усім розберімося.

Чи насправді ситуація є критичною

Хоч голова "Слуги народу" Давид Арахамія, ці заяви та й взагалі наявність листа від СБУ спростував, назвавши усе інформаційним вкидом, нас такий розвиток подій не влаштовує. Тому пропоную з'ясувати, чи так все погано й хто у цьому винен.

Енергетична криза загострюється зараз не лише в Україні, а й у світі, й ми не можемо не брати це до уваги. Ціна на газ протягом останнього року щонайменше зросла у 7 разів й продовжує збільшуватися.

Криза ця, щоправда, більше штучна, аніж реальна. Проблема не у тому, що газу залишилось дуже мало, а в тому, що блакитне паливо у переважній більшості сконцентроване в одних руках – Володимира Путіна. Він шантажує ним світ.



Путін шантажує світ блакитним паливом / Фото Getty Images

Через такий розвиток подій ціна вугілля також трохи росте. Однак це не є основною причиною того, чому Україна не запаслася ресурсом на зиму. Достатньо вугілля на зиму не закупили у ДТЕК, хоча обіцяли.

Це вже інша монополія, хоч у Антимонопольному комітеті цього й не визнають.

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Також це вже інші руки – Ріната Ахметова, який на внутрішньому полі веде власну війну з Володимиром Зеленським і шантажує теплом нас із вами.

То у нього постійно енергоблоки на ремонт закривають, то аварії трапляються на вже відремонтованих ТЕС, принаймні, якщо вірити документам і звітам.

Зараз маю на увазі Бурштинську ТЕС, бо ще у вересні, здається, компанія ДТЕК звітувала про те, що певні енергоблоки були відремонтовані за 225 мільйонів гривень.

Вже наприкінці листопада ми побачили загоряння над котлом того ж таки відремонтованого блоку. То от вони знали й забули купити вугілля на зиму.

Ризик віялових відключень не знижується

На тлі всіх загрозливих повідомлень про критичну енергетичну ситуацію до України прибули ще 2 судна з американським вугіллям. Перше привезло 55 тисяч тонн з Колумбії, друге – 76 тисяч тонн зі США.

Втім, за словами глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, ризик віялових відключень електроенергії зберігається. Однак він не виник вчора, а був і є кожного року.

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Що буде з цінами на газ

Добре, у 2021 році "Нафтогаз" продає газ для населення за фіксованою ціною, а що буде наступного? Хотіла б вас потішити, але, на жаль, не маю чим, тому просто процитую Вітренка.

Він каже, що ціни на газ в Україні у 2022 році можуть знову зрости, бо вони залежать від вартості блакитного палива на європейських ринках.

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Тому стримати вартість газу для споживачів на рівні теперішніх цін навряд чи вийде. Нагадаю, що зараз для українців роздрібна ціна становить 8 гривень за кубометр. Водночас ринкова – 45 гривень.

Якою є ситуація зараз

Втім, я б так далеко не зазирала, адже майбутнє – це добре, але кожного з нас здебільшого хвилює теперішнє. Зараз ми збільшили видобуток власного блакитного палива, чого не було протягом останніх років.

А от щодо майбутнього Вітренко робить ставку на заміщення природного газу на біогаз – той, який роблять з відходів сільськогосподарського виробництва або зі сміття.

Такого добра ми, каже, можемо виробляти щонайменше 5 мільярдів кубометрів на рік. Можемо, але поки не виробляємо.

Наступний крок – збільшення видобутку газу. Тут потрібно налагодити діалог з місцевою владою, бо інколи саме люди на місцях не дають виробництву розширитись.

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Очолюємо цю піраміду, як не дивно, ми з вами. Саме ми маємо подбати про термомодернізацію своїх осель та заміну котлів у будинках.

Ми часто наводимо як приклад Польщу. Однак там до ресурсів ставляться набагато ефективніше. Якби ми споживали стільки газу, скільки населення Польщі, нам би не треба було його купувати – вистачало б власного й ще б продавали.

З влади відповідальність не зніматимемо, але розпочинати треба, як би нам того не хотілося, насамперед з себе.