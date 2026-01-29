Політолог розкрив суть несподіваних заяв Росії про енергетичне "перемир’я"
- Росія поширює фейки про "енергетичне перемир'я", щоб перекласти відповідальність за терор на українську владу, хоча Україна пропонувала перемир'я ще влітку.
- Українські удари настільки болючі для росіян, що вони гіпотетично можуть погодитися на перемир'я, щоб врятувати свою інфраструктуру.
Росія заговорила про "енергетичне перемир'я", щоб перекласти відповідальність за терор проти цивільного населення на українську владу, хоча насправді Україна пропонувала таке перемир'я ще влітку.
Політолог Валентин Гладких пояснив 24 Каналу, що українські удари настільки болючі для російської інфраструктури, що Росія гіпотетично може погодитися на перемир'я.
Чому удари по енергетиці не приносять бажаного ефекту Росії?
"Навесні та влітку 2025 року Зеленський говорив, що Україна за всеосяжне припинення вогню. Але Росію такий сценарій не влаштовував, тому ніякого так званого енергетичного перемир'я не було", – пояснив Гладких.
Перші масштабні обстріли росіяни здійснили ще в жовтні 2022 року, задовго до українських ударів по НПЗ, започаткованих СБУ – тому фейк, що "вони б'ють у відповідь", неправдивий.
Американський генерал-дослідник ще у 2022 році писав, що в умовах відкритих систем знищити енергетику неможливо, і це не принесе бажаного результату в мілітарному значенні, хоча може мати соціальні наслідки – росіяни це прекрасно знають.
Вони свідомо ведуть терор, щоб цивільне населення почало тиснути на владу, змушуючи прийняти капітуляцію. Але це хибний підхід, бо частина українського суспільства сприймає це як додатковий стимул давати відсіч максимально жорстко і боляче. Вся історія людства доводить, що капітуляція перед силами зла ніколи не створювала кращих умов, а боротьба і супротив дійсно відкривали перспективи,
– наголосив Гладких.
Що ще відомо про потенційне "енергетичне перемир'я"?
- У медіа з’являються чутки про енергетичне перемир’я між Росією та Україною.
- Енергетичне перемир’я могло б бути вигідним Росії в довгостроковій перспективі через скорочення доходів від нафтогазової галузі, тоді як Україні воно особливо необхідне на час холодів.
- Офіційних повідомлень про запровадження такого перемир’я немає, а українське Міненерго повідомляє про знеструмлення внаслідок обстрілів.