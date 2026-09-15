Путін відмовляється від енергетичного перемир'я з Україною до зими, - FT

Російський диктатор Володимир Путін відмовляється укладати угоду про припинення ударів по енергетиці України до настання зими. У Кремлі розраховують посилити тиск на Київ за допомогою масштабних атак на критичну інфраструктуру в холодну пору року.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Що відомо про енергетичне перемир'я?

Москва та Київ справді відновили консультації щодо можливого припинення вогню в енергетичному секторі. Втім, співрозмовники в оточенні Кремля наголошують, що російське керівництво прагне зберегти важіль впливу у вигляді зимових обстрілів.

За інформацією журналістів, у Москві вважають руйнування української критичної інфраструктури під час морозів ефективним інструментом примусу до територіальних та політичних поступок. Саме тому російська сторона затягує ухвалення будь-яких юридично зобов'язуючих домовленостей до початку опалювального сезону.

Трамп заявив про готовність сторін

Переговори активізувалися після публічних заяв президента США Дональда Трампа у соціальних мережах про нібито досягнуту згоду між сторонами утриматися від взаємних атак на енергооб'єкти. За даними західних медіа, американський лідер дещо поспішив із цією заявою, оскільки остаточні умови перемир'я ще залишалися неузгодженими.

На ці повідомлення відреагував президент України Володимир Зеленський, підтвердивши, що Київ запропонував міжнародним партнерам механізм для припинення атак на цивільну інфраструктуру. Водночас глава держави підкреслив, що Україна очікує від США чітких гарантій дотримання умов з боку Росії, адже впевненості у готовності Кремля виконувати обіцянки немає.

Нагадаємо, Зеленський назвав також кілька умов для зниження ескалації. Зокрема, За його словами, у разі відмови Москви від ударів по енергетиці Україна також не відповідатиме ударами по таких об'єктах. Серед інших умов для зниження рівня ескалації Зеленський назвав повне розблокування Чорного моря для судноплавства, продовження обмінів військовополоненими та повернення утримуваних цивільних, журналістів і депортованих дітей.

Також президент заявив про необхідність рухатися до тристоронньої зустрічі України, Росії та США.