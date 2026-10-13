Трамп звинуватив у порушенні енергетичного перемир'я і Росію, й Україну

Дональд Трамп днями оголосив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією. А тепер він звинувачує у порушенні не лише Москву, а й Київ.

Про це він сказав, відповідаючи на питання кореспондентки Суспільного.

Що сказав Трамп про "перемир'я"

Коментуючи російські атаки на Україну після оголошення "перемир'я", Трамп заявив, що порушення нібито були з обох боків.

Мені треба дослідити це питання, тому що були порушення з обох сторін,

– американський президент.

Окрім того, він вважає, що Росія погодилася на енергетичне перемир'я.

"Вони погодилися. Знаєте чому? Бо я сказав, що вони погодилися" – відповів Трамп.

Він знову наголосив, що Зеленський та Путін мають підписати мирну угоду. На думку Трампа, російський диктатор нібито "прагне угоди більше, ніж Зеленський".

Зеленський має зосередитися на укладенні угоди, а не на розмовах про це,

– додав він.

Нагадаємо, що Київ насправді погоджується на взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі та готовий офіційно закріпити ці домовленості. Головною вимогою для такого кроку залишається реальна зупинка російських атак на електростанції та енергомережі.