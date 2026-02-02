Росія відновила удари по енергетиці після "перемир'я": які області постраждали

Закінчилося так зване "енергетичне перемир'я", на яке Росія нібито погодилася на прохання Дональда Трампа. Вже у ніч проти 2 лютого ворог поновив удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.

Яка ситуація зі світлом в Україні 2 лютого?

Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Наразі тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених російськими обстрілами.

В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі застосовуються аварійні знеструмлення. Йдеться про Київщину та Київ, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, Черкащину та Житомирщину.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Окремо Некрасов прокоментував ворожий удар по шахтарях на Дніпропетровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі.

Що відомо про так зване "енергетичне перемир'я"?