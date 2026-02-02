Укр Рус
2 лютого, 11:40
2

Росія відновила удари по енергетиці після "перемир'я": які області постраждали

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія відновила удари по енергетичній інфраструктурі, що залишило споживачів без світла у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
  • В окремих регіонах, зокрема таких як Київщина та Житомирщина, застосовуються аварійні знеструмлення.
  • Понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються без електропостачання через погодні умови.

Закінчилося так зване "енергетичне перемир'я", на яке Росія нібито погодилася на прохання Дональда Трампа. Вже у ніч проти 2 лютого ворог поновив удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.

Яка ситуація зі світлом в Україні 2 лютого?

Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру без світла залишаються споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Наразі тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених російськими обстрілами. 

В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі застосовуються аварійні знеструмлення. Йдеться про Київщину та Київ, Харківщину, Сумщину, Чернігівщину, Черкащину та Житомирщину.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Окремо Некрасов прокоментував ворожий удар по шахтарях на Дніпропетровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" у Павлоградському районі.

Що відомо про так зване "енергетичне перемир'я"?

  • 29 січня Дональд Трамп заявив, що нібито попросив Володимира Путіна не обстрілювати Україну тиждень. За словами президента США, російський диктатор погодився.
  • У Кремлі підтвердили, що Росія погодилася утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі до 1 лютого.
  • Володимир Зеленський зауважив, що у цей період ворог зосередив удари по логістиці та звичайній забудові.
  • За даними The New York Post, під час "перемир'я" Росія вбила 5 українців.