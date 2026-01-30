Ми будемо дотримуватися дзеркальних кроків, – Зеленський про енергетичне перемир'я

Володимир Зеленський заявив, що в питанні енергетичного перемир'я Україна дотримуватиметься принципу дзеркальної реакції: якщо Росія не здійснюватиме ударів, Україна також не робитиме відповідних кроків.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Як Україна реагує на "енергетичне перемир'я"?

Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі в Абу-Дабі обговорювалися різні, зокрема найчутливіші питання, а окремо з українською стороною спілкувалися американські представники.

Ймовірно, американці також провели розмову з росіянами.

За словами президента, Сполучені Штати висловили бажання обговорити питання деескалації, аби обидві сторони демонстрували кроки щодо обмеження використання далекобійних можливостей і створення більшого простору для дипломатії.

Наша переговорна група подзвонила мені, щоб проконсультуватися. Я сказав, що ми будемо дотримуватися дзеркального ставлення щодо таких кроків. У будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків,

– пояснив Зеленський.

Глава держави наголосив: якщо Росія не застосовуватиме удари, Україна відповідних заходів не здійснюватиме.

Володимир Зеленський також додав, що наразі це ініціатива американської сторони та особисто президента США, і що її варто розглядати як можливість, а не як уже досягнуту домовленість.

У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються,

– зазначив він.

Якщо сигнал американської сторони Росія сприйме так само як Україна, можливо, буде якийсь результат, який можна буде оцінити.

Хто заявив про "енергетичне перемир'я"?