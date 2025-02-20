Енергетичний терор: Росія знову атакувала обʼєкт ДТЕК на Одещині

Росія продовжує завдавати ударів по енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 20 лютого під удар потрапив об'єкт ДТЕК на Одещині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Що відомо про атаку на об'єкт ДТЕК на Одещині

Росія вже другу ніч поспіль продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Під час нічної масованої атаки під ударом опинився об'єкт ДТЕК.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи,

– йдеться у повідомленні.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що енергетикам вдалося відновити електропостачання двох котелень. Після набору необхідних параметрів до осель одеситів, які від учора були без тепла, поступово почне повертатися опалення. Також заживлена критична інфраструктура.

Загалом впродовж доби енергетикам вдалося повернути світло для 40 тисяч клієнтів. Втім, без напруги все ще залишаються 49 тисяч абонентів, роботи тривають.

До слова, що у ніч на 19 лютого росіяни завдали удару по об'єкту ДТЕК в Одесі. Внаслідок атаки постраждав один з найбільших районів міста, без світла та опалення залишилися 250 тисяч жителів.

Нагадаємо, що США запропонували Росії ввести мораторій на атаки по енергетичних об'єктах під час перемовин у Саудівській Аравії. На що очільник МЗС країни-агресорки Сєргєй Лавров цинічно заявив, що Москва нібито ніколи не наражала на небезпеку енергетичну інфраструктуру України.