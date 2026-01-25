"Сирість, руки в холоді і трясуться": Міненерго показало роботу енергетиків після атак
- Енергетики в Україні працюють у надважких умовах, ліквідуючи наслідки масованих російських атак, попри холод і обстріли.
- За даними ДТЕК, під час робіт загинули двоє комунальників у Києві та екскерівник "Укренерго" Олексій Брехт.
Росія ледь не щодня тероризує Україну та залишає мільйони людей без світла, тепла та води. Наслідки масованих атак ліквідують, зокрема, енергетики та комунальники.
Вони боряться із темрявою у надважких умовах та за негоди. Кадри їхньої роботи показали у Міненерго та ДТЕК.
У яких умовах працюють служби?
У Міненерго зазначили, що зима 2025 – 2026 років стала найскладнішою для України через масовані російські атаки. Їхні наслідки удень та вночі ліквідують енергетики, комунальники, залізничники та рятувальники. Зокрема, служби повертають електропостачання, опалення та воду у домівки українців.
Вони працюють без вихідних під обстрілами та за сильних морозів. Як додали у ДТЕК, наслідки російських атак безперервно ліквідують 629 бригад.
В яких умовах служби відновлюють інфраструктуру: дивіться відео
Погода. Оце найгірше. Сирість, особливо останні пару днів. Морози наче зменшилися, але сирість не дозволяє нормально працювати. Постійно руки в холоді, трясуться,
– розповів один з енергетиків.
На жаль, відомо й про жертв серед працівників. Зокрема, за даними ДТЕК, у Києві загинули двоє комунальників під час робіт. Також відомо про загибель екскерівника "Укренерго" Олексія Брехта від ураження струмом.
Яка ситуація в енергетиці?
Як розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, після завершення осінньо-зимового періоду та потепління в Україні можуть скоротити тривалість стабілізаційних відключень.
Водночас Нафтогаз наростив імпорт електроенергії з Європи. Це дозволить покрити понад половину потреб його підприємств. Отже, це вплине і на обсяг електроенергії для побутових споживачів.