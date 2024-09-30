На Дніпропетровщині енергетики потрапили під ворожий обстріл: в ДТЕК розповіли деталі
Джерело:ДТЕК
Українські енергетики потрапили під ворожий обстріл в Дніпропетровській області. Інцидент стався в понеділок, 30 вересня.
Про це повідомили в ДТЕК після обіду. Місцеві телеграм-канали також оприлюднили фото, як вигядає автівка українська енергетиків після обстрілу противника.
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Ворог атакував українських енергетиків
В понеділок, 30 вересня, в ДТЕК повідомили про ще один важкий день для енергетиків з Дніпропетровщини. Там розповіли, що ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії.
В цей момент ворог атакував її (ремонту бригаду – 24 Канал) дронами,
– ідеться в повідомленні.
На щастя, енергетики встигли сховатися та залишились неушкодженими. За інформацією ДТЕК, дрон російських окупантів влучив у службову автівку та повністю зруйнував її.
Ремонтну бригаду успішно евакуювали з місця обстрілу.
Місцевий телеграм-канал "Дніпро Оперативний" показав, який має вигляд транспортний засіб ремонтної бригади енергетиків, по якому влучив ворожий безпілотник. На кадрах помітно, що саме авто знищене вщент.
Згоріле авто ремонтної бригади / Фото з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"
Ворожий дрон влучив у службову автівку і зруйнував її / Фото з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"