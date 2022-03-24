Енергоатом обурився заявами про "здачу" окупантам Запорізької АЕС
Джерело:телеграм Енергоатому
Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Працівники міста героїчно працюють на об'єкті попри небезпеку, а мешканці Енергодара чинять шалений спротив ворогам.
Російська пропаганда спробувала збрехати про те, що українці "здали" Запорізьку АЕС окупантам. Для поширення цього наративу вони не знайшли нікого кращого за "експерта у галузі ядерної енергетики" Ольгу Кошарну.
Читайте також Диверсанти підбурювали українських військових до "руского міра", – СБУ
Російська брехня
"Енергоатом" нагадує українцям: проукраїнський персонал станції попри небезпеку забезпечує стабліьну роботу 6 енергоблоків. Мешканці окупованого Енергодару також чинять активний спротив окупантам.
"Енергоатом" запевнив – персонал станції та мешканці міста Енергодар за кожної можливості чинять спротив ворогу, тому не варто вірити казкам, які розповсюджує російська пропаганда.
Дивіться також – Росія напала на Україну: як минув місяць героїчного протистояння
в