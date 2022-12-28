Українські атомні енергоблоки працюють на повну: в Енергоатомі спростували фейк про зупинку

В Україні продовжують боротися з наслідками атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Крім того, займаються спростуванням фейків, які ширяться мережею.

Зокрема, про роботу атомних енергоблоків. В Енергоатомі вирішили спростувати твердження, яке шириться мережею.

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Усі енергоблоки працюють

Як зазначають в Енергоатомі, мережею шириться помилкова інформація. У ній йдеться про буцімто зупинку роботи українських атомних енергоблоків.

Повідомляємо, що сьогодні, як і раніше, всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності,

– йдеться у заяві.

Що стало причиною дефіциту електроенергії

Раніше з'явилася заява від Укренерго. У компанії наголосили, що 28 грудня зріс дефіцит електроенергії на території нашої держави. Але причиною цього став обстріл газової інфраструктури на Сході. Його здійснили російські військові.

Тому довелося зупинити роботу деяких блоків електростанцій. Можливо, саме цю інформацію сприйняли дещо хибно, і поки вона ходила мережею блоки електростанцій стали атомними енергоблоками. Не виключаємо такої можливості.



Як заощадливо використовувати електроприлади / Інфографіка 24 каналу

У Києві – екстрене відключення світла

Водночас зауважимо, що енергосистема столиці наразі у вкрай складному становищі. 28 грудня стабілізаційні графіки у Києві не діють. Натомість, щоб мінімізувати наслідки, енергетики запровадили екстрені відключення.

Перший заступник глави КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів, скільки киян зранку залишалися без світла. За наявними даними, мовиться про 300 тисяч мешканців столиці.

Крім того, у деяких районах Києва відсутні теплопостачання, а також вода. Передовсім це стосується багатоповерхівок. А все тому, що для закачування води необхідна робота помп. А її забезпечити у повному обсязі не можуть через проблеми зі світлом.

Нагадуємо вам про відповідальне використання електроприладів. Не перевантажуйте мережу. Це дозволить уникнути аварій, які доведеться усувати ремонтним бригадам.