Енергоатом звільнив топменеджера, якого СБУ спіймала на хабарі

Енергоатом вирішив звільнити директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича. Саме його наприкінці вересня співробітники СБУ спіймали на хабарі.

В Енергоатомі наголосили, що підозра Скопича "жодним чином не повʼязана з його роботою в АТ "НАЕК "Енергоатом". Про це йдеться у заяві пресслужби компанії.

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Енергоатом звільнив Олександра Скопича

В Енергоатомі заявили, що в інформаційному просторі розпочалася чергова хвиля інформаційних атак. За словами компанії, тригером стала так звана справа Олександра Скопича, колишнього директора з контрольно-ревізійної роботи та комплаєнс-політики, якого нещодавно затримала СБУ та оголосила про підозру.

Однак, враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог компанії у сфері боротьби з корупцією, 30 вересня 2024 року наказом виконувача обов'язків голови правління АТ НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади,

– пояснили в Енергоатомі.

В енергокомпанії стверджують, що в них налагоджена та ефективно працює система боротьби із корупцією та зловживаннями посадових осіб, зокрема ретельно перевіряється вся тендерна документація.

Раніше стало відомо, що Олександру Скопичу обрали запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.