Енергодар залишився без опалення, але в місті тихо, – мер
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
В Енергодарі місцеві мешканці залишились без опалення у своїх домівках. Однак зараз у місті врешті тихо.
Таку інформацію станом на 7:30 4 лютого повідомив Дмитро Орлов, Енергодарський міський голова.
Актуально Ситуація залишається складною, але пожежу на АЕС дійсно ліквідували, – мер Енергодара
Він повідомив людям, які на ніч залишились в укритті, що вже можна повертатись додому.
Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено,
– наголосив мер.
Водночас через вкрай напружену ситуацією поруч, Орлов закликав містян якомога менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.Зауважимо! Майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно о 6:30 ранку.
В Енергодарі немає опалення
Як пояснив міський голова, під час обстрілів вночі окупанти пошкодили теплотрасу. Внаслідок цього Енергодар залишився без опалення. У владі міста з'ясовують можливість його поновлення.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!