Енергодар залишився без опалення, але в місті тихо, – мер

В Енергодарі місцеві мешканці залишились без опалення у своїх домівках. Однак зараз у місті врешті тихо.

Таку інформацію станом на 7:30 4 лютого повідомив Дмитро Орлов, Енергодарський міський голова.

Актуально Ситуація залишається складною, але пожежу на АЕС дійсно ліквідували, – мер Енергодара

Він повідомив людям, які на ніч залишились в укритті, що вже можна повертатись додому.

Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено,

– наголосив мер.

Водночас через вкрай напружену ситуацією поруч, Орлов закликав містян якомога менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.

В Енергодарі немає опалення

Майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно о 6:30 ранку.

Як пояснив міський голова, під час обстрілів вночі окупанти пошкодили теплотрасу. Внаслідок цього Енергодар залишився без опалення. У владі міста з'ясовують можливість його поновлення.

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