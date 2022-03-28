В Енергодарі окупанти намагаються відновити російське телемовлення: вітерець проти
28 березня 2022 , 21:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Енергодар
Окупанти не полишають надій відновити російське мовлення в Енергодарі. Російські військові ремонтують супутникову тарілку.
Для окупантів прогнозують погану погоду
Ворожі військові ще 26-го березня спробували встановити супутникову тарілку поряд з міською радою Енергодара. Схоже, їх спроба не увінчалася успіхом.
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Супутникова тарілка, яка окупанти встановлюють для забезпечення мовлення та проведення ворожої агітації, була здута вітром.
Попри це російські окупанти продовжують спроби налагодити зв'язок.
В Енергодарі вже попередили окупантів, що Укргідрометцентр прогнозує дуже погану та вітряну погоду.
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