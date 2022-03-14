В Енергодарі окупанти руйнують пам’ятники героям України

14 березня 2022 , 16:03
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Джерело:

"Енергоатом"

Російські окупанти використовують бронемашини для пошкодження українських символів у тимчасово окупованих містах.

Фото та відеодокази опублікував Офіційний канал Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом".

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Які пам'ятки зруйнували російські окупанти: 

Станом на 14 березня в Енергодарі: 

  • пошкоджено пам’ятник учасникам АТО поряд зі школою №2,
  • знесено флагшток з прапором ОУН та спалено його.

Водночас повідомляється, що український прапор дивом вцілів.

Окупанти руйнують українські пам'ятки: 

Фото з Енергодару / Фото "Енергоатом"

 

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Автор: Юлія Бабич