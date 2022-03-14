В Енергодарі окупанти руйнують пам’ятники героям України
14 березня 2022 , 16:03Читать новость на русском
Джерело:"Енергоатом"
Російські окупанти використовують бронемашини для пошкодження українських символів у тимчасово окупованих містах.
Фото та відеодокази опублікував Офіційний канал Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом".
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Які пам'ятки зруйнували російські окупанти:
Станом на 14 березня в Енергодарі:
- пошкоджено пам’ятник учасникам АТО поряд зі школою №2,
- знесено флагшток з прапором ОУН та спалено його.
Водночас повідомляється, що український прапор дивом вцілів.
Окупанти руйнують українські пам'ятки:
Фото з Енергодару / Фото "Енергоатом"
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