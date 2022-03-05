В Енергодарі окупанти заблокували мерію і не впустили представників влади
5 березня 2022 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
Міська влада Енергодара у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії не змогли. Російські окупанти просто замкнули двері.
Про це повідомив міський голова міста Дмитро Орлов. За його словами, вони шукатимуть інше місце для роботи, щоб організовувати життєдіяльність Енергодара в умовах окупації.
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"Попри все Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції", – наголосив він.
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