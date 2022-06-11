В Енергодарі партизани ліквідували двох окупантів-патрульних, – ЗМІ

На тимчасово окупованих територіях продовжується боротьба - в Енергодарі українцям-партизанам вдалося ліквідувати 2 бойовиків, які патрулювали місто.

В Запорізькій області, у місті Енергодарі, яке тимчасово окуповане російськими солдатами, українські партизани знищили 2 бойовиків. Російські окупанти патрулювали місто.

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Про ліквідацію російських патрульних розповіли самі представники підпілля в Енергодарі. Нагадаємо, саме в цьому місті розташована найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС.

Вночі парочка орків з патруля достроково закінчила службу в армії окупанта. Після звільнення їх може знайдуть, а може й ні,

– прокоментували ліквідацію українські партизани.

Де саме та як відбулася ліквідація ворожих патрульних, українці не розголошують – жодних деталей події не відомо. Та, за даними деяких джерел, такі ліквідації відбуваються в Енергодарі не вперше. Після останніх таємних "зникнень" патрулів російські військові посилили контроль за ситуацією на вулицях.

За словами місцевих жителів, попри зникнення власних солдатів, російські окупанти почувають себе впевнено, пиячать та намагаються встановити свої порядки.

Останні новини про Енергодар

Місто Енергодар зараз перебуває під російською окупацією. Однак місцеве населення чинить сильний спротив. Наприклад, після викрадення начальника пожежно-рятувального загону Енергодара Віталія Трояна місцеві пожежники вийшли на мітинг, який силою розігнали окупанти. Президент Володимир Зеленський подякував пожежникам за спротив окупації та наголосив, що це важливий компонент нашої перемоги.

В Енергодарі місцевий гауляйтер Андрій Шевчик "отримав привіт" у вигляді підірваних дверей під'їду. Після цього зрадник опинився у лікарні. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов наголосив, що ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, з чого можна зробити висновок, що зрадника чекали там і "вдарили прямо в ціль".

На період поки колаборант Андрій Шевчик, який постраждав від вибуху, не зможе виконувати свої обов'язки, його місце займе Кірпічов Руслан Хусяінович. За словами Орлова, через брак колаборантів в Енергодарі окупанти відряджають у місто своїх людей, які вже проявили себе на окупованих територіях Донецької області.

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