В Енергодарі підірвали колаборанта та "начальника фізичної охорони" окупованої ЗАЕС

Зранку 4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець. Йдеться про "начальника фізичної охорони" Запорізької АЕС Андрія Короткого.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Мніоборони. Зазначається, що Короткий був колаборантом, причетним до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

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В Енергодарі вибухув автомобіль колаборанта

Після захоплення ЗАЕС Андрій Короткий добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.