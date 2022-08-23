У Енергодарі після вибухів загорівся ліс у районі Запорізької АЕС: пожежа посилюється

росія продовжує ядерний тероризм, захопивши Запорізьку АЕС. Місто Енергодар і саму станцію обстрілюють.

Місцеві телеграм-канали передають, що 23 серпня було чути вибухи. Потім з'явився дим, інформує 24 канал.

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Після обстрілів горить ліс

Повідомляють також, що в тимчасово окупованому Енергодарі декілька годин горить ліс у районі ГБК6 – гаражний кооператив. Пожежа виникла після обстрілів.



Дим біля Запорізької АЕС / Фото Запоріжжя. інфо

Вогонь не вщухає, і навіть посилюється. Ніхто пожежу не ліквідовує. Площа вогню збільшується.



Біля ЗАЕС горить ліс / Фото Запоріжжя. інфо

Задимлення з'явилось одразу після вибухів. Воно не на самій АЕС, але всього за кілька кілометрів від неї.

Дим біля Запорізької АЕС: дивіться відео

Ворог обстрілює не тільки ЗАЕС

У мережі поширювали інформацію про обстріл в районі Запорізької ТЕС в Енергодарі. Виявилось, що у місті було пошкоджено центральний тепловий пункт.

Були повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Чи дійсно є факт загибелі людини наразі з'ясовують. Інформацію прокоментував міський голова Дмитро Орлов.

За словами Орлова, окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Втім, обставини події викликають великі запитання.

Обстріли ЗАЕС

Відомо, що 22 серпня росіяни завезли на ЗАЕС ще два БТР і 6 спецвантажівок до ремонтної зони станції. Крім того, на Запорізькій АЕС стало більше військових. Наразі на території станції тепер дислокуються понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку стоять 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

Станція продовжує працювати і виробляти електроенергію з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Та періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.

При цьому, 20 серпня росіяни пошкодили естакаду, якою працівники потрапляли з спецкорпусів до енергоблоків. Ситуація на Запорізькій АЕС все ще дуже складна. Працівники станції вживають можливих заходів.

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