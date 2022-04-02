В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів, і окупанти почали глушити зв'язок

В Енергодарі повідомляють про серію гучних вибухів. Окупанти також почали глушити зв'язок – пропав інтернет та мобільний зв'язок.

Відомо, що сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою.

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У повідомленні йдеться, що за мітингом спостерігали окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони,

– повідомляють очевидці.

Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

Росіяни глушать зв'язок в Енергодарі

Крім того, у місті почали глушити зв’язок. Місцеві повідомили, що пропав провідний Інтернет, а телефонні дзвінки неможливі.

Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців. Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей,

– йдеться у повідомленні.

Що відбувається в Енергодарі

Російська пропаганда заявляє, що під владою окупантів життя в місті налагоджується. Рашисти намагаються переконати людей, що вони вже не будуть у складі України. Росіяни також говорять про створення своїх органів правопорядку.

Однак місцеві жителі продовжують чинити опір окупантам та виходять на мирні протести, де заявляють, що Енергодар – це Україна.

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